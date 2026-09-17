Снежана Егорова: Украинские кол-центры грабят стариков под флагом патриотизма

Почему бывшие президенты покидают Украину, а один остаётся? Как связаны обещания мира с новыми поставками оружия? Кому выгодна бесконечная мобилизация в Украине? И когда в Украине закончится конфликт? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.