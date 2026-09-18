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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Тухель: «У меня нет времени учить Англию держать мяч. И заложено ли это в нашей ДНК? Даже если команда АПЛ контролирует мяч – сколько там английских игроков?»

Томас Тухель признал, что сборной Англии тяжело играть в быстрый и яростный футбол, как в АПЛ, на протяжении целого турнира.

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