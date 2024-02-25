Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Юрий Кот Автор канала «Подопытный экспериментатор» поднимает важнейший вопрос ближайшего будущего - «Каким судом судить будут?   "Сейчас многие на Украине действуют, пишут и говорят, будучи уверенными, что их поступки всегда будут оцениваться украинскими инстанциями, по юрисдикции Украины.

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