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ТАСС

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Посольство РФ: в Греции голосование на выборах в Госдуму проходит спокойно

Посольство РФ: в Греции голосование на выборах в Госдуму проходит спокойно

АФИНЫ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Голосование на выборах в Госдуму проходит на избирательном участке в Афинах в спокойной обстановке, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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