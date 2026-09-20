Посольство РФ: в Греции голосование на выборах в Госдуму проходит спокойно

АФИНЫ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Голосование на выборах в Госдуму проходит на избирательном участке в Афинах в спокойной обстановке, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым