Трамп после призыва Байдена «закрыть» его назвал президента тупым

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказал призыв «закрыть» республиканца Дональда Трампа. Последний прокомментировал эти слова на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии