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Дмитрий Шепелев лишился работы на российском ТВ

Дмитрий Шепелев лишился работы на российском ТВ. Владимир Фриске заявил, что телеведущий "не может ужиться ни с кем"В прошлом году 41-летний Дмитрий Шепелев стал ведущим семейного шоу "В кругу друзей" на канале Россия1, но в стартовавшем на днях новом сезоне телеведущего неожиданно заменили на актера Сергея Друзьяка.

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