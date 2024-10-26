Дмитрий Шепелев лишился работы на российском ТВ. Владимир Фриске заявил, что телеведущий "не может ужиться ни с кем"В прошлом году 41-летний Дмитрий Шепелев стал ведущим семейного шоу "В кругу друзей" на канале Россия1, но в стартовавшем на днях новом сезоне телеведущего неожиданно заменили на актера Сергея Друзьяка.