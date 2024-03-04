Студенты МГПУ выступили на шоу телеканала «Россия»

На телеканале «Россия» 1 марта в 21:30 показали четвёртый выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», где выступил хор магистрантов МГПУ из района Ростокино «Маги VOXA» (руководитель коллектива — Рустина Зубова).
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