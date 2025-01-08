Глава МЧС выразил соболезнования в связи с гибелью пожарных в Энгельсе

Сотрудники ведомства погибли, когда ликвидировали пожар, начавшийся после падения обломков беспилотника МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью двоих пожарных при исполнении служебного долга в Энгельсе Саратовской области.
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