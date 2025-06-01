Книги: читаем и...
ЛучшиеВсе темыНовоеДетские
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Книги: читаем и обсуждаем!

61 769 подписчиков

Вокруг света: Как русская красавица отсидела во вьетнамской тюрьме 10 лет из–за курортного романа: Жертва любви — Мария Дапирка

Вокруг света: Как русская красавица отсидела во вьетнамской тюрьме 10 лет из–за курортного романа: Жертва любви — Мария Дапирка

История Марии похожа не на реальную жизнь, а на авантюрный роман. Девушка мечтала о большой и светлой любви, а вместо этого оказалась за решёткой, в чужой стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх