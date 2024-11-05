Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое недоумение по поводу законодательного запрета в Калифорнии, согласно которому сотрудники избирательных участков не имеют права проверять документы у избирателей.
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