Утром в селе Полюшко ликвидировали пожар

Севастопольские пожарные потушили хозяйственную постройку.В 08:37 в Спасательную службу Севастополя поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Сумской в селе Полюшко.
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