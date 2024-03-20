Депутат Немкин: Apple и Google могут отключить смартфоны в России

Компании Apple и Google могут отключить все свои смартфоны в России, если это будет выгодно. Об этом изданию LIFE заявил Антон Немкин, депутат Государственной думы и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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