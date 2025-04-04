Как сейчас выглядит Адриано Челентано. Строптивому сейчас 87 лет

Легендарный актер почти неузнаваем в новых образах. Адриано Челентано редко появлялся на публике в последние годы, поэтому свежая фотография с их кумиром стала настоящим сюрпризом для его многочисленных поклонников.
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