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TRENDYMEN

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Как сейчас выглядит Адриано Челентано. Строптивому сейчас 87 лет

Как сейчас выглядит Адриано Челентано. Строптивому сейчас 87 лет

Легендарный актер почти неузнаваем в новых образах. Адриано Челентано редко появлялся на публике в последние годы, поэтому свежая фотография с их кумиром стала настоящим сюрпризом для его многочисленных поклонников.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Дай Бог ему здоровья...
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20 час.
ВераВерная
Красиво состарился Адриано, он вообще шикарный всегда!
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15 час.
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