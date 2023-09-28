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Разрушая государство: Вашингтон сделал выбор в пользу Киева, а не сохранения правительства

Разрушая государство: Вашингтон сделал выбор в пользу Киева, а не сохранения правительства

Поздно вечером в среду, 27 сентября, стало понятно, что для могущественных представителей так называемого глубинного государства в Соединенных Штатах важнее – собственное правительство и его деятельность, обеспечение граждан, функционирование аппарата или все же Украина.

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