Добрый Мир
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Добрый Мир

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Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет

Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 13K прочитали Автор: Олег Комсомольский Президент России Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ назвал условия для переговоров с Украиной.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Усраина отказалась значит сво будет до подгой победы и возвоат всех исторических Русских земель. А пшекам и мамалыжникам и мадьярам дырка от бублика.
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15 час.

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