Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 13K прочитали Автор: Олег Комсомольский Президент России Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ назвал условия для переговоров с Украиной.
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