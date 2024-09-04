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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Црвена Звезда» подписала Радонича и экс-хавбека «Милана» Крунича. Также клуб взял Силаса в аренду у «Штутгарта»

Клуб из Белграда, который в этом сезоне сыграет в основном турнире Лиги чемпионов УЕФА, подписал трех полузащитников – серба Неманю Радонича, боснийца Раде Крунича и Силаса Мвумпу из ДР Конго.

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