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Заноза

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Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

© РИА Новости / Антон Вергун Последствия удара украинских войск по центру Белгорода     Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних).

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Алина Белова
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