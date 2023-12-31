Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

© РИА Новости / Антон Вергун Последствия удара украинских войск по центру Белгорода Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних).
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