В 33 населённых пунктах Адыгеи реализовали федеральный проект «Чистая вода»

Как рассказали ИА "Адыгея сегодня", в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» жители многих населённых пунктов республики теперь могут в полной мере наслаждаться чистой артезианской водой.