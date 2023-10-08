Нобелевские премии по физике и химии присудили за новые методы познания наномира

﻿﻿Нобелевские премии по физике и химии присуждены за новые методы понимания наномира. В физике открыли возможность увидеть движение мельчайших частиц материи — электронов — за сверхкороткие промежутки времени, а в химии — удивительные свойства квантовых точек.