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Орлов отдал голевую передачу в игре с «Рейнджерс». У него 9 (3+6) очков в 5 матчах за «Бостон»

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс». «Бостон» обыграл «Нью-Йорк» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 4:2.

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