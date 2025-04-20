В 2027 году Россия может столкнуться с дефицитом жилья

После завершения массовой господдержки в июле прошлого года ежемесячный объем продаж жилья в январе 2025 года стабилизировался на уровне 2 миллионов квадратных метров (-13% к январю 2024 года и -37% к январю 2023 года), запуски новых проектов замедлились.