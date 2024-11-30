В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО в условиях текущей международной ситуации.
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