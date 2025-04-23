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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров при 2:6 от «Флориды» в 1-м матче серии: передача, 2 броска, 4 потери и «+1». Он провел на льду 23:15 – больше всех в «Тампе»

Форвард «Тампы» ассистировал Джейку Генцелу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (2:6, 0-1).

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