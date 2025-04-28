Ночью в центре Боровичей произошла страшная авария

Как сообщила руководитель пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области Татьяна Лапина, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня, 28 апреля 2025 года, около 01:00.
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