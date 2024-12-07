🇺🇦Разбитая военная техника боевиков ВСУ в Кременском лесу💥 #Украина #ВСУ #МТЛБ #Урал #Демилитаризация.
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🇺🇦Разбитая военная техника боевиков ВСУ в Кременском лесу💥 #Украина #ВСУ #МТЛБ #Урал #Демилитаризация.
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