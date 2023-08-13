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Клопп после 1:1 с «Челси»: «Собослаи – зверь, сыграл на трех позициях, Мак Аллистер очень хорош, отличные парни, топ-игроки. Не вполне доволен игрой, но мы сделали шаг в верном направлении»

Клопп после 1:1 с «Челси»: «Собослаи – зверь, сыграл на трех позициях, Мак Аллистер очень хорош, отличные парни, топ-игроки. Не вполне доволен игрой, но мы сделали шаг в верном направлении»

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью (1:1). «Начало было очень хорошим – как в нападении, так и в обороне.

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