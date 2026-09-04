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Царьград

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Киркоров таскал за волосы молодую певицу у всех на глазах. Новый скандал на сцене

Киркоров таскал за волосы молодую певицу у всех на глазах. Новый скандал на сцене

Закрытая вечеринка в рамках фестиваля "Новая волна" в Казани запомнилась гостям не только живой атмосферой, но и эпатажным номером Филиппа Киркорова.

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