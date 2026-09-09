Демешин напомнил о трагедиях Хабаровска в XX веке

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин напомнил о трагедиях XX века, когда японская военщина расстреливала жителей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Трамп, не дави»:...
- "Человек автомати...
- M Приставы выдворил...
Японцы не имеют права вмешиваться во внутренние дела РФ . А уж тем более какие памятники в России устанавливать и кому.