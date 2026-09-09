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Царьград

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Демешин напомнил о трагедиях Хабаровска в XX веке

Демешин напомнил о трагедиях Хабаровска в XX веке

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин напомнил о трагедиях XX века, когда японская военщина расстреливала жителей региона.

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