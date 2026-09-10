Политолог Давидян заявила об укреплении союза России и КНДР

Отношения Москвы и Пхеньяна вышли на новый уровень и, по мнению политолога, члена Экспертного клуба «Дигория» Ирины Давидян, будут укрепляться дальше.
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