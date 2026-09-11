Александр Лукашенко отправил 22-летнего сына в армию сразу после университета

Еще летом Николай Лукашенко получал диплом одного из лучших вузов Китая, а теперь 22-летний сын президента Белоруссии сменил академическую мантию на военную форму.
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- Александр Лукашен...
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- Александр Лукашен...
Откуда у Вас столько-то негатива? Относится с уважением друг к другу-слабо?
Угу! Свежо питание, но серится с трудом! Там, в части, когда "лейтенант" Коленька появляется, сразу шороху столько, что командир части и нос высунуть из своей каморки боится! Это во-первых, во-вторых, на основании чего Коленьке присвоено воинское звание лейтенант? Что, в китайском университете есть белорусская/российская военная кафедра?
Да пустое, просто лапша, ещё один бездельник и трутень. Как известно ,Лукашенко без России никто и ничто, сидит на шее у России. Да и с инженерами в Беларуси как и в России проблема-нужны инженеры ,а не биологи ,но для инженера нужны мозги сейчас, а с ними у Коли проблемы наверное, да и батько сам пустух-Гены.
Дай Бог иметь такого сына каждому руководителю и не только руководителю ,каждому родителю. Да и сам Батька сумел сохранить что досталось и преумножить
"Диплом одного из лучших вузов Китая". Белорусской провинцией Китая, должен руководить подготовленный Китаем "Президент"!
зависть некоторых комментаторов не понимаю. пожелаем удачи Николаю...
Птицу по плету видно а политика по его действиям , уметь построить страну без огромного сырьевого запаса действительно нужно уметь , все верно , а иметь слабую экономику при огромном сырьевом запасе тоже нужно "уметь".🥸
КАКОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОРЫТЬСЯ В ЧУЖОМ БЕЛЬЕ И ,ЕСЛИ МОЖНО,ПОДГАДИТЬ,А,между прочим,из парня получится И РУКОВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР, ЕГО НЕПЛОХО И УЧИЛИ И ВОСПИТЫВАЛИ,
Похоже он у него, как сын пескова якобы служил... показуха