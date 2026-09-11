Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 410 подписчиков

Александр Лукашенко отправил 22-летнего сына в армию сразу после университета

Александр Лукашенко отправил 22-летнего сына в армию сразу после университета

Еще летом Николай Лукашенко получал диплом одного из лучших вузов Китая, а теперь 22-летний сын президента Белоруссии сменил академическую мантию на военную форму.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег Самойлов
Олег Самойлов

Угу! Свежо питание, но серится с трудом! Там, в части, когда "лейтенант" Коленька появляется, сразу шороху столько, что командир части и нос высунуть из своей каморки боится! Это во-первых, во-вторых, на основании чего Коленьке присвоено воинское звание лейтенант? Что, в китайском университете есть белорусская/российская военная кафедра?

Профиль пользователя Владимир Генрих
Владимир Генрих

Да пустое, просто лапша, ещё один бездельник и трутень. Как известно ,Лукашенко без России никто и ничто, сидит на шее у России. Да и с инженерами в Беларуси как и в России проблема-нужны инженеры ,а не биологи ,но для инженера нужны мозги сейчас, а с ними у Коли проблемы наверное, да и батько сам пустух-Гены.

Профиль пользователя Атом Мартин
Атом Мартин

Птицу по плету видно а политика по его действиям , уметь построить страну без  огромного сырьевого запаса действительно нужно уметь , все верно , а иметь слабую экономику при огромном сырьевом запасе тоже нужно "уметь".🥸