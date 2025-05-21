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Многофункциональный центр со спорткомплексом появится в Конькове

Многофункциональный центр со спорткомплексом появится в Конькове

В Конькове появится современный многофункциональный комплекс. Для его строительства в целях реализации программы реновации внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 1,29 гектара.

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