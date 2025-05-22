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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Усмани полыхал крупный пожар: спасены 2 дома, магазин, 2 гаража

В Усмани полыхал крупный пожар: спасены 2 дома, магазин, 2 гаража

В Усмани ночь на 22 мая на пересечении улиц Вельяминова и Карла Маркса произошел крупный пожар. Около двух часов ночи местные жители проснулись от запаха гари и тревожных сигналов пожарных: прямо во дворах заполыхали пять хозяйственных построек и гараж, в котором стоял «ВАЗ-2106».

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