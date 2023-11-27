Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе — самый мощный за последние 40 лет снегопад, все дорожные службы работают в усиленном режиме: ночью дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, также было задействовано более 2 тысяч единиц техники.