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Парламентская газета

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Власти Катара призвали США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Власти Катара призвали США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Премьер‑министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который совмещает обязанности главы МИД эмирата, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран и Вашингтон к мирному диалогу и выполнению обязательств меморандума о взаимопонимании.

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