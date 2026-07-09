Власти Катара призвали США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Премьер‑министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который совмещает обязанности главы МИД эмирата, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран и Вашингтон к мирному диалогу и выполнению обязательств меморандума о взаимопонимании.