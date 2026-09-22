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Трамп заявил, что конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем кажется

Трамп заявил, что конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем кажется

Военный конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем кажется. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

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