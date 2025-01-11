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Мода и Шоу-бизнес

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«Я молюсь, чтобы все было в порядке»: Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров

«Я молюсь, чтобы все было в порядке»: Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Певица Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе за 7,4 млн долларов из-за бушующих лесных пожаров. Артистка вышла на связь в личном блоге и призналась, что была вынуждена эвакуироваться в безопасное место.

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