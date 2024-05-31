Новые беспилотники поступили Тихоокеанскому флоту для борьбы с диверсантами

Скриншот видео Разведывательные беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны поступили на вооружение подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ), которые дислоцируются на Камчатке и выполняют задачи по борьбе с диверсионными силами и средствами противника.