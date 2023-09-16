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В Ямало-Ненецком автономном округе в музее ОМВД России по г. Лабытнанги прошла экскурсия для детей сотрудников ОМВД, поступивших в первый класс

В Ямало-Ненецком автономном округе в музее ОМВД России по г. Лабытнанги прошла экскурсия для детей сотрудников ОМВД, поступивших в первый класс

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники ОМВД России по г. Лабытнанги совместно с председателем Совета ветеранов, членом Общественного совета Александром Алексеевичем Жабкиным организовали экскурсию для первоклассников в музейную комнату полиции.

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