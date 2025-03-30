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Зеленский отказался возвращать многомиллиардные долги США, назвав их помощью

Зеленский отказался возвращать многомиллиардные долги США, назвав их помощью

Владимир Зеленский не планирует возвращать США долг, считая его гуманитарной помощью. Украинская журналистка Диана Панченко критикует непрозрачность распределения средств.

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