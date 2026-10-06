«А что такого? Звери у себя дома»: два медведя устроили игры на дороге на Курилах

Необычная встреча произошла на дороге к вулкану Баранского на Итурупе. Два медведя решили устроить игровую площадку прямо посреди проезжей части, не особенно обращая внимание на остановившиеся машины, сообщает газета «Красный маяк» в своем Max-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым