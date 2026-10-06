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«А что такого? Звери у себя дома»: два медведя устроили игры на дороге на Курилах

«А что такого? Звери у себя дома»: два медведя устроили игры на дороге на Курилах

Необычная встреча произошла на дороге к вулкану Баранского на Итурупе. Два медведя решили устроить игровую площадку прямо посреди проезжей части, не особенно обращая внимание на остановившиеся машины, сообщает газета «Красный маяк» в своем Max-канале.

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