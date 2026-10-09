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Аргументы и Факты

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В Сети высмеяли Качиньского за слова о РФ после нападений в школах

В Сети высмеяли Качиньского за слова о РФ после нападений в школах

Пользователи социальных сетей высмеяли лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского после его предположения о возможном «российском следе» в серии нападений в школах Польши.

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