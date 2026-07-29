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Снова горит Wildberries: теперь в Рязани, там же Украина нанесла удар по НПЗ

Снова горит Wildberries: теперь в Рязани, там же Украина нанесла удар по НПЗ

  Украинские атаки на инфраструктуру Wildberries не прекращаются. Удары по логистическим центрам маркетплейса идут в последнее время регулярно, несколько раз в неделю.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Кроме как отчетом об атаках на наши обьекты перед Салорейхом эту статейку назвать нельзя. Не дождусь, когда уже этих власовских писак начнут паковать в автозаки.
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1 м.