19 человек, которые получили в наследство кое-что покруче, чем долги по коммуналке

Для кого-то получить в наследство недвижимость или кругленькую сумму означает сорвать куш. Однако некоторые вещи, чья стоимость заметно уступает квартирам и прочим щедрым дарам, могут оказаться не менее ценными, просто не в материальном плане.
Для кого-то получить в наследство недвижимость или кругленькую сумму означает сорвать куш. Однако некоторые вещи, чья стоимость заметно уступает квартирам и прочим щедрым дарам, могут оказаться не менее ценными, просто не в материальном плане.
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