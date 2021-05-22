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19 человек, которые получили в наследство кое-что покруче, чем долги по коммуналке

19 человек, которые получили в наследство кое-что покруче, чем долги по коммуналке

Для кого-то получить в наследство недвижимость или кругленькую сумму означает сорвать куш. Однако некоторые вещи, чья стоимость заметно уступает квартирам и прочим щедрым дарам, могут оказаться не менее ценными, просто не в материальном плане.

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