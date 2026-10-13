Зеленский: это не справедливо, когда Украину не предупреждают о пусках баллистики

Это не справедливо, когда уничтожают энергетику, а Украину не предупреждают о пусках ракет, ноет Зеленский.
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