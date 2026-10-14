Одно молоко портится за неделю, а другое хранится полгода даже без холодильника. Но правда ли, что в нём меньше пользы и больше химии? Разбираемся, чем отличаются два вида молока и какое лучше покупать.
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