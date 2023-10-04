Гончаренко о 2:0 с «Рубином»: «Уралу» было важно победить. Выиграли по делу»

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ. «Мы были немного зажаты минут 30, потому что давно не выигрывали, это довлело над нами.
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