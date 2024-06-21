Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело

Когда президент России Владимир Путин и премьер-министр Китая Ли Цян на этой неделе завершили свои встречи в Юго-Восточной Азии, партнеры по экономическому блоку БРИКС увидели массу желающих присоединиться к блоку, который многим видится защитой от институтов под началом Запада.