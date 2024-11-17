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Царьград

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Волгоград готовится к матчу: Россия против Сирии 19 ноября в 19:30

Волгоград готовится к матчу: Россия против Сирии 19 ноября в 19:30

Сборная России отправляется в Волгоград для товарищеского матча с Сирией 19 ноября. Шесть игроков покинули команду, в том числе Игорь Дивеев из-за медицинских показаний.

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