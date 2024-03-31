Один человек погиб при аварии в Хабаровском крае

Утром 30 марта в поселке Некрасовка Хабаровского края произошло серьезное дорожное происшествие, в котором был сильно поврежден автомобиль марки "Субару Форестер", и это привело к трагическим последствиям.
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