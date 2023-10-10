Западные эксперты назвали предположительное число потерянных израильской армией танков Merkava

Эксперты в разных странах пытаются подсчитать общие потери в военной технике, понесённые Израилем в результате атаки со стороны ХАМАС.
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